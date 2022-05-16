الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الأوروبيون يناقشون عقوبات جديدة ضد روسيا

الأوروبيون يناقشون عقوبات جديدة ضد روسيا
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا وكذلك العلاقات مع دول غرب البلقان، إلى جانب دعم أوكرانيا.

العالم-اوروبا

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 16 مايو، في اجتماع دوري لمجلس الشؤون الخارجية ببروكسل، بعدما فشلت في التوصل إلى حل وسط بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي ينبغي أن تشمل التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية.

ووفقا للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإنه إذا تعذّر الاتفاق على العقوبات على مستوى الممثلين الدائمين، فسيتم رفع القضية إلى المستوى الوزاري.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل قطع عدد من البنوك عن نظام "سويفت"، والعقوبات الشخصية، وفرض حظر على البث في الاتحاد الأوروبي لثلاث شركات تلفزيونية روسية رسمية، فضلا عن حظر تدريجي على النفط الروسي، حيث يعمل عدد من دول الاتحاد على إبطاء الحزمة خوفا من التأثير السلبي على اقتصاداتها.

وكما هو متوقع، فسيلقي وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، كلمة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة وزراء الاتحاد الأوروبي لتداعيات الأزمة الأوكرانية وآفاق توسع الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية دول غرب البلقان.

كذلك تستضيف بروكسل اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي وكندا بمشاركة وزير الخارجية الكندي، ومن المقرر أن تبلغ فنلندا والسويد، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بخططهما للانضمام إلى حلف "الناتو".

روابط ذات صلة

بريطانيا: روسيا فقدت ثلث قواتها البرية التي نشرتها في أوكرانيا

وزير دفاع أوكرانيا: الحرب تدخل مرحلة جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: صناعة النفط لديها إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات

رئيسي يهنئ بانتخاب رئيس جديد لدولة الامارات

مغلقا الباب أمام تشكيل الكتلة الأكبر.. الصدر: لن نتحالف مع "الثلث المعطل"

روسيا: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو خطأ له عواقب بعيدة المدى

على المجلس النيابي الجديد وصل ما انقطع مع سوريا.. الشيخ عبد السلام الحراش: الدولة نجحت في اجراء الانتخابات

فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل