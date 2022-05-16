شاهد..تفاصيل اول رحلة من مطار صنعاء بعد العدوان

العالم - مراسلون

حملت الرحلة 127 مسافرا اغلبهم من المرضى، وسط مطالبات بفتح المطار بشكل دائم أمام كل الرحلات المدنية خاصة مع جهوزيته التامة وعدم وجود مبرر لاستمرار اغلاقه حسب مسؤولون.

وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف: "اليوم بدأت اول رحلة من مطار صنعاء الدولي الى الاردن بعد جهود كبيرة بذلتها حكومة الانقاذ كان هناك مماطلة من ححومة العدوان ومرتزقتهم بهدف تاخير الرحلة وافشالها".

قال مدير عام النقل الجوية بهيئة الطيران المدني مازن الصوفي: "توقيت هذه الرحلة كان متاخرا لكن نتمنى ان تستمر الرحلات ويستمر فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل باعتبار ان لا وجود لاي مبرر لاغلاق مطار صنعاء الدولي".

صالات الوصول والمغادرة اكتضت بالمسافرين أخيرا بعد أن كانت خالية تماما الا من موظفي الأمم المتحدة الذي كان المطار حكرا لها، المسافرون اكدوا طول انتظارهم لفتح المطار والسماح لهم بالعلاج في الخارج او العودة إلى البلاد وتخفيف معاناتهم الإنسانية على كافة الصعد وتمنوا ان تكون هذه الرحلة بداية لفك الحصار بشكل كامل على كافة المنافذ.

وقال اسماعيل الوزان مرافق كع أحد المرضى: "نحن ننتظر اكثر من ثلاث سنوات منذ ان اصيب الوالد بعدة جلطات دماغية ولم نتمكن من السفر، تردي الاوضاع الصحية بسبب العدوان لم نتمكن من معالجته هنا، والحمدلله ونشكر كل من بادر وسعى في هذه المبادروان شاءالله سيستمر مطار صنعاء مفتوح على مدى الايام المقبلة ان شاء الله

الجهات الرسمية طالبت بتسيير الرحلات بشكل يومي لاستيفاء العدد المحدد بستة عشر رحلة خلال زمن الهدنة الذي أوشك على الانتهاء وسط مخاوف من تكلؤ او تراجع قوى العدوان في عرقلة او وضع تعقيدات اخرى أمام تسيير بقية الرحلات.

رحلة قد لا تلبي احتياجات اليمنيين والمرضى على وجه التحديد لكنهم ينظرون اليها كبادرة نحو انفراجة قريبة يكون فيها مطار صنعاء الدولي مفتوحا امام الرحلات المدنية دون استثناء.

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