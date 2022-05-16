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مآسي إسقاط الجنسية

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اسقاط الجنسية التعسفي في البحرين اداة للقمع وينتهك المعايير الدولية التزامات البحرين بموجب القانون الدولي.

العالم - حديث البحرين

واصبح اسقاط الجنسية احد الاسلحة الرئيسة في تراسنة حكومة البحرين، ليس لحماية الأمن الوطني ولكن لقمع المعارضة، وقمع المدافعين عن حقوق الانسان وزيادة ترسيخ برنامج الدولة الاستبدادية والمناهضة للديمقراطية.

ويؤثر اسقاط الجنسية في افراد اسرة الفرد بطرائق عميقة للغاية، فالاطفال المولودين لضحايا اسقاط الجنسية يتأثرون ايضا مباشرة، فهم محرومون من الجنسية ومن حقوقهم الاساسيىة.

ويقول احد الحقوقين في هذا الاطار لاتؤثر هذه الممارسة التعسفية في الضحية فحسب، بل تؤثر ايضا في عائلاتهم والاجيال المقبلة ايضا.

ناقش برنامج "حديث البحرين" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

نائب امين عام جميعة العمل الاسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح

الناشط السياسي جعفر الحسابي

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