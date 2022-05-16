صهيب لشعبان: سوريا تسكن في وجدان وضمير أبناء الشعب الموريتاني

العالم - العراق

وخلال لقائها صباح اليوم النائب المصطفى الداه صهيب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية الموريتانية والوفد المرافق ورئيس وأعضاء لجنة الأخوة السورية الموريتانية في مجلس الشعب نوهت شعبان بالموقف المشرف للشعب والقيادة الموريتانية تجاه سوريا طوال سنوات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها رغم الضغوط والإغراءات الكثيرة التي قدمت لموريتانيا مشيرة إلى أن هذا الموقف يبعث الأمل بإعادة انبعاث الأمة من جديد.

وشددت شعبان على أن العروبة تمثل الحاضن الثقافي والتاريخي لجميع الشعوب العربية وهي المسار الإجباري للوصول إلى مستقبل عربي أفضل مشيرة إلى أن الأمة العربية ترتبط بالكثير من المقومات التي تستلزم توحيد الموقف العربي تجاه مختلف القضايا وأهمها اللغة والتاريخ والحضارة.

ولفتت شعبان إلى أن الهدف الأول من الحرب على سوريا هو مصادرة قرارها المستقل الذي عرفت به منذ عقود طويلة وجعلها دولة تابعة للغرب وعندما فشل الإرهاب في تقويض الدولة السورية تحركت جيوش الدول المتآمرة مثل تركيا والولايات المتحدة لاحتلال أجزاء من الأراضي السورية.

من جانبه أكد النائب الداه صهيب أن سوريا تسكن في وجدان وضمير جميع أبناء الشعب الموريتاني ورغم بعد موريتانيا الجغرافي إلا أن علاقاتها مع سوريا قيادة وشعبا كانت على الدوام في أفضل حالاتها وعلى كل المستويات مبيناً أن جميع حملات التضليل الإعلامي لم تستطع تغيير نظرة وموقف الشعب الموريتاني تجاه حقيقة الأوضاع في سوريا.

ودعا النائب الداه صهيب وأعضاء الوفد إلى إعادة صياغة مفهوم التضامن والخطاب العربي والتنسيق بين الدول العربية بحيث يكون ذلك موجهاً للشباب العربي لتوعيتهم من الأخطار التي تهدد الأمة العربية ولتوحيد الموقف العربي حيال جميع القضايا.

وأكد رئيس وأعضاء الوفد أنهم جاؤوا إلى سوريا يحملون رسالة شكر وتقدير من الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية الموريتانية لسوريا على صمودها وانتصاراتها في الحرب الإرهابية التي تشن ضدها.

من جهته ثمن رئيس لجنة الأخوة السورية الموريتانية في مجلس الشعب محمد بخيت وقوف موريتانيا قيادة وشعباً إلى جانب سوريا لافتاً إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.