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لهذا السبب.. "إسرائيل" ترى مستقبلها غامضا!

لهذا السبب..
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت القناة “14” العبرية، أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، “يشعر بالقلق” على مستقبل كيانه المحتل.

العالم - فلسطين المحتلة

وفي تقرير لها، أوضحت القناة أنه “منذ تشكيل حكومة نفتالي بينيت (رئيس الوزراء الحالي) ويائير لابيد، وزير الخارجية، تكررت الأصوات المنادية بخسارة الدولة وهويتها اليهودية، بالأساس، باسم أحزاب المعارضة التي تؤمن بها”.

وأضاف التقرير “الائتلاف، من ناحية أخرى، لا يرفض الادعاءات بحركة من جهة، ويدعي مرارا وتكرارا أن حكومة مع زعيم حزب “القائمة العربية الموحدة”، منصور عباس وأحزاب اليسار المتطرف تعطي الأولوية للحكومات التي يجلس فيها زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، وبن غفير معا”.

وبحسب ما نشره الصحفي، يهودا شليزنجر، فإن غانتس قال بعد قراءة ما وصفه بـ”الإعلان الفيروسي لعرب مجهولين عن نيتهم السيطرة على “إسرائيل”: هذا ليس بعيدا عن الواقع.. بضع سنوات من الآن”.

وعلق الصحفي يوتام الزمري على تصريحاته الساخرة على حسابه في “تويتر” “ولذلك من الملح بالنسبة لي إخلاء شوماش”، في إشارة إلى رغبة وزير الحرب الراسخة في إخلاء مستوطنة شوماش بالكامل.

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