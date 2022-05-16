شاهد..إقامة أكبر معرض للنفط والغاز في طهران

العالم - مراسلون

أكبر حدث صناعي تجاري في مجال الصناعات النفطية في ايران، إنه المعرض الـ26 للنفط والغاز والبتروكيمياويات الذي احتضنته العاصمة طهران في اطار سلسلة التطورات الاقتصادية التي تشهدها ايران في الاونة الاخيرة تحت شعار "النفط القائم على المعرفة، إنتاج إيراني، تصدير عالمي".

وقال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: "بالاضافة الى التطوير النوعي يمكن ان يؤدي الى التطوير الكمي للنفط والغاز والبتروكمياويات وتوفير فرص عمل وتعزيز الصادرات، الشركات العاملة في مجال صناعة النفط بدأت باتخاذ اجراءات في هذا الاتجاه والتي ينبغي ان تتسارع هذه الوتيرة".



يعد حجم المشاركة الدولية هذا العام مؤشرا لنجاح ايران على الصعيد الاقتصادي واستقطاب الرساميل الاجنبية للاستثمار في مجال الذهب الاسود في البلاد، حيث شارك في المعرض هذا العام اكثر من 1200 شركة محلية وأجنبية ناشطة في قطاع النفط والغاز من مختلف القارات، وتعرض الشركات أحدث قدراتها في قطاعات النفط والغاز.

وقال غلام حسين رمضان بور وهو مدير في شركة باساركاد القابضة: "تعمل شركتنا في مجال الاستثمار في قطاع النفط، لقد استثمرنا ملياريين وسبعمائة مليون دولار في حقل سبهر وجفير النفطي والان وصلنا الى انتاج النفط وخلال السنوات الثمانية المقبلة من المقرر ان نسترخ 110 الالاف برميل من النفط يوميا".

وقال مدير شؤكة الماسة النفطية حسن محمدي مجد: "من بعد حوالي عشر سنوات جهود مستمرة جمع من خبراء وعلماء في الهندسة المكانيكية والهندسة المتالوجيكية وصلنا الى تقنية الدقاقات وهي ايرانية الصنع بجودة عالية تنافس نظائراها الاجنبية".

المعرض يهدف للتعريف بالطاقات الفعلية في قطاع الطاقة وايجاد فرص العمل والاستثمار وتعزيز الانتاج الوطني والحصول على التقنيات المتطورة الحاضرة في الاسواق العالمية وإبرام العقود التجارية بين الشركات.

يشكل المعرض محطة للتواصل بين اصحاب التخصص والخبرة في مجال النفط والغاز ويساهم للتعرف على احدث المنتجات بهدف تنمية وتوسيع هذا القطاع.

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