شاهد..عاصفة ترابية تشل الحياة في العراق

العالم - خاص بالعالم

طبقات من الرمال الصفراء غطت المباني والسيارات وأثاث المنازل وسحب الغبار السميكة حجبت الرؤية لبضعة أمتار، والنتيجة آلاف حالات الاختناق وحوادث مرورية عديدة وتعطل مرافق مهمة في البلاد.

انها العاصفة الترابية الثامنة التي يشهدها العراق منذ منتصف شهر نيسان ابريل الماضي، وبسبب شدتها وخطورتها علّقت سبع محافظات عراقية الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد، والديوانية جنوباً وديالي وكركوك شمالا.



وزارة الصحة العراقية أعلنت أن ألفي حالة على الأقلّ مختلفة الشدّة دخلت المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبيتهم من كبار السن أوممن يعانون من أمراض مزمنة.

وزارة التربية من جانبها أغلقت كل مدارس البلاد، وأرجئت امتحاناتها كذلك تم ارجاء الإمتحانات في الجامعات العراقية، وبسبب وصول مدى الرؤية إلى ثلاثمئة متر فقط، علقت مطارات بغداد والنجف الأشرف والسليمانية بإقليم كردستان رحلاتها الجوية.

وفيما توقعت إدارة الأنواء الجوية العراقية انحسار العاصفة تدريجياً اعتباراً من مساء الاثنين حذرت وزارة البيئة العراقية من تزايد العواصف الرملية خصوصا بعد ارتفاع عدد الايام المغبرة إلى 272 يوماً في السنة لفترة عقدين مرجحة أن تصل إلي300 يوم مغبر في السنة عام 2050.

ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتجاوز الـ50 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

وبحسب وزارة البيئة تمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة أهم الحلول لخفض معدل العواصف الرملية.