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مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف: إقلاع أول رحلة تجارية يثبت جهوزية المطار ويدحض كل الادعاءات التي يروج لها تحالف العدوان

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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