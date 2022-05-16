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باقري: الهواجس العالمية بشأن لطاقة والأمن الغذائي يجب ان تتحول لفرصة للتعاون

باقري: الهواجس العالمية بشأن لطاقة والأمن الغذائي يجب ان تتحول لفرصة للتعاون
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه نظيرته السلوفاكية ، إن الهواجس العالمية بشان أمن الطاقة والأمن الغذائي يجب أن تتحول الى فرصة للتفاعل والتعاون والتضامن على الساحة العالمية.

العالم - ايران

واضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني ، اليوم (الإثنين) ، خلال لقائه نظيرته السلوفاكية إنغريد بروتكوفا والوفد المرافق لها إن الظروف العالمية جعلت امن الطاقة والأمن الغذائي من اولويات الكثير من البلدان اكثر من أي وقت مضى ، لذلك ينبغي بذل الجهود لتحويل الاهتمام العالمي بشأن" الأمن الغذائي "و" أمن الطاقة "، وهما ركيزتان استراتيجيتان للأمن القومي لجميع البلدان ، إلى فرصة للتفاعل والتعاون بل والتضامن على الساحة العالمية حتى يكون لدى جميع الشعوب افاق آمنة وواضحة للمستقبل.

يتبع...

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