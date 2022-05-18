شاهد..شيرين ابوعاقلة ترعب الإحتلال حتى بعد استشهادها

العالم - خاص بالعالم

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي حسان عليان، في حديث لبرنامج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الشهيدة شيرين ابوعاقلة اثبتت ان الكيان الاسرائيلي لا يستطيع ان يقوم الا على القتل، وأضاف، أن "اسرائيل" لا تسطيع أن تبرر هذه الجريمة؛ لأن هناك اعترافات مبطنة وغير مبطنة بأنها من اغتالت الصحفية شيرين ابوعاقلة.

واوضح عليان، ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول عبر وبعض الدول المطبعة ان يخفف من وطأة جريمة اغتيال شيرين ابوعاقلة، مشيرا الى ان شيرين ابوعاقلة فضحت الكيان المحتل، لهذا لا يمكن التغطية او التضليل على هذه الجريمة النكراء.

وحول العمليات الفلسطينية الفدائية قال عليان، إن العمليات كشفت الفشل الاستخباراتي لدى الكيان الصهيوني، واضاف، ان هذا العمليات البطولية اثبتت ان كل محاولات الاسرلة التي اتخذها الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفسطيني باءت بالفشل.

واشار عليان، الى ان الداخل الفلسطيني رسم معادلات جديدة؛ لهذا العدو الاسرائيلي بعد عملية "العاد" ارسل وفدا لمصر من اجل التهدئة خوفا من الردود الفلسطينية.

وبشأن زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى طهران، قال المتابع للشأن الاسرائيلي إن الزيارة تاتي في سياق الرد على كل من كان يراهن ان سوريا ممكن ان تنفصل عن ايران، أو ان تخرج من محور المقاومة.

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https://www.alalam.ir/news/6178333