صنعاء تعلن عن تطور جديد في اتفاق رحلات مطار صنعاء

العالم- اليمن

وقال العزي في تغريدة على حسابه في تويتر نأمل من سرعة الوفاء بذلك وعدم العودة لسوكيات الإعاقة والعرقلة”.

وأضاف العزي “دعونا نمضي بخطى الرجال واثقين لنعبر معا نحو السلام واستعادة الاخاء وحسن الجوار”.

وأوضح العزي “أن أي تعطيل او إعاقة قد يعني العودة للحرب وهذا امر لا ينبغي أن يحدث أو يسمح أي عاقل بحدوثه”.

وأكد العزي في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن تراجع تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من قيامنا بالإفراج أحادي الجانب عن مجموعة كبيرة من أسراهم، يعكس عدم جديتهم للسير نحو السلام.

وكان مطار قد شهد اليوم الاثنين تدشين أول رحلة بعد 6 سنوات من الحصار الذي فرضه التحالف على مطار صنعاء. في اطار الحصار الذي يضربه التحالف على اليمن براً وبحراً وجواً.

ويأتي تسيير الرحلة عبر مطار صنعاء بعد 45 يوماً من الهدنة التي أعلنت عنها الأم المتحدة لمدة شهرين ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الماضي.