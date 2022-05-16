سفير ايران الجديد في بغداد يسلم وزير الخارجية العراقي نسخة من اوراق اعتماده

العالم - ايران

وفي تصريحه خلال هذه المراسم، اكد "ال صادق" على ضرورة تعزيز العلاقات الايرانية العراقية في جميع المجالات وبذل الجهود المشتركة لتحقيق ذلك.

ونوه السفير الايراني الجديد الى اقتراب موعد زيارة الاربعين الحسينية، والتقديرات حول توجه الحشود الغفيرة من الزوار الايرانيين الى العراق، داعيا الحكومة العراقية الى التعاون اكثر فاكثر للتسريع في وتيرة اجراءات الغاء التاشيرات بين البلدين.

الى ذلك، اكد وزير خارجية العراق على موقف بلاده الداعم لفتح مزيد من قنوات الحوار الثنائي وبما يشمل قضايا الامن والتغير المناخي وتداعياته.