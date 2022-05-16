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انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة

انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم الإثنين. أعمال اليوم الثاني للجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

العالم _ افريقيا

وشهد يوم أمس الأحد انطلاق الجولة الثانية من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين. من أجل إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنّ الاجتماعات انطلقت بحضور المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز. مشيرة إلى أنّ الاجتماعات ستتواصل على الأرجح لأيام مقبلة عدة.

وأكد بليحق أنّ اليوم الأول مخصص لمناقشة النظام الداخلي للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة. وبدء المشاورات التمهيدية قبل فسح المجال لمناقشة الخطوط الكبرى التي يكن الاتفاق بشأنها لمناقشة مسائل تفصيلية خلال جلسات الأيام القادمة.

وحذّرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الأحد. من أن أي تأخير في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، سيؤدي إلى ”مزيد من الانقسام، والصراعات. وزعزعة الاستقرار“ في البلاد.

وقالت وليامز، في افتتاح جولة المحادثات بين مجلسي الدولة والنواب، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم. إنّ هذه الجولة ”هي فرصتنا الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي، وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا“.

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