ماكرون يقبل استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ويختار بورن بدلا منه

العالم-اوروبا

وفي وقت سابق اليوم، سلم كاستكس خطاب الاستقالة إلى ماكرون.

وقال قصر الأليزيه في بيان إن "جان كاستكس سلم استقالة الحكومة اليوم لرئيس الجمهورية وقبلها".

وكشفت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن وزيرة العمل، إليزابيت بورن، ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، مع بدء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون فترة رئاسية ثانية.

وذكرت الشبكة: "بحسب معلوماتنا، وزيرة العمل، إليزابيت بورن، موجودة في الإليزيه، وسوف يتم تعيينها رئيسة وزراء".

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.