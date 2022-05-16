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صباغ: سوريا ماضية بتعزيز العلاقات مع الدول التي وقفت إلى جانبها

صباغ: سوريا ماضية بتعزيز العلاقات مع الدول التي وقفت إلى جانبها
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ عمق العلاقات التاريخية بين سوريا وموريتانيا مبيناً أن سوريا ماضية في تعزيز العلاقات مع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانبها.

العالم - سوريا

وأعرب صباغ خلال لقائه اليوم النائب المصطفى الداه صهيب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الموريتانية السورية والوفد المرافق له عن تقديره واعتزازه بالعلاقات السورية الموريتانية والمواقف المشرفة للشعب الموريتاني وقيادته تجاه سوريا وما تعرضت له خلال الحرب الإرهابية التي تشن عليها.

من جهته عبر النائب الداه صهيب عن شكره وتقديره للحفاوة التي وجدها في سوريا مؤكداً عزم بلاده الاستمرار في تطوير العلاقات مع سورية بمختلف المجالات ولافتاً إلى حرص الشعب الموريتاني على الوقوف إلى جانب سورية العروبة ودعمها.

بدورهم لفت أعضاء الوفد إلى أنه سينقلون للشعب الموريتاني حقيقة الأوضاع الحالية في سوريا ولا سيما الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء لجنة الأخوة السورية الموريتانية بالمجلس.

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