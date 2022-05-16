شاهد..الناتو يعلن عن مناورات عسكرية ضخمة في دول البلطيق

العالم - خاص بالعالم

ضمن سياسة محفوفة بالمخاطر قرر الناتو التوسع في منطقة شمال اوروبا ليشمل السويد وفنلندا في خطوة من شأنها تأجيج التوتر العسكري بين روسيا والحلف الاطلسي.

وفي ردها على تلك المخططات قالت روسيا إنه يتعين على الغرب ألا تكون لديه أي أوهام عن أن موسكو قد تغض الطرف ببساطة عن توسع حلف الناتو في منطقة شمال أوروبا.

الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اوضح ان الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "هناك سبب الآن لإجراء تحليل عميق للعواقب المحتملة. لا نعتقد أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز بطريقة ما ويحسن البنية الأمنية في قارتنا".

من جهته اكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي ان قرار هلسنكي وستوكهولم الانضمام للناتو قرار خاطئ، وأكدت السويد وفنلندا أنهما ستتقدمان بطلب للحصول على عضوية الناتو، لينهي البلدان عقودًا من عدم الانحياز العسكري.



وقالت رئيسة الوزراء الفنلدنية سانا مارين: "يمكن القول أن العمل مستمر، لضمان أن تكون عملية الانضمام مباشرة قدر الإمكان سيتم اتخاذ أهم القرارات خلال هذه الأيام في البرلمان الفنلندي".



وضمن الاجواء المتوترة، ابدى الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ثقته بالتوصل إلى تسوية مع تركيا حول انضمام الدولتين، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معارضته للمسألة.

وفي خطوة تزيد التوترات مع روسيا، اعلن حلف شمال الأطلسي عن مناورات عسكرية ضخمة في دول البلطيق، ووفقا لصحيفة 'ديلي ميل' البريطانية، فإن نحو 15 الف جندي من 10 دول مختلفة، بما في ذلك فنلندا والسويد وكتيبة صغيرة من أوكرانيا، سيشاركون في التدريبات والتي ستجرى على بعد65 كيلومتر فقط من أقرب قاعدة عسکریة روسية.

وستحاكي التدريبات هجومًا من روسيا على إستونيا وستكون واحدة من أكبر التدريبات للناتو منذ عام 91، وكانت موسكو هددت بنشر أسلحة نووية وصواريخ تفوق سرعة الصوت في منطقة كالينينجراد بين بولندا وليتوانيا، ردًا على توسع الناتو في بلدان الشمال الأوروبي.

ميدانيا لا تزال جبهة دونباس شرق اوكرانيا مشتعلة بضراوة مع تقدم القوات الروسية في المنطقة وقد اعلنت الدفاع الروسية اسقاط ثلاث طائرات حربية اوكرانية، بينما تستمر القوات الصاروخية باستهداف مواقع عسكرية على الاراضي الاوكرانية بصواریخ علیالية الدقة منها مراكز اتصال وتجمع ودعم اضافة الى مستودعات ومخازن اسلحة غربية المنشأ في دونيتسك.

