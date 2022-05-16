شاهد.. مقتدى الصدر يعلن التحول إلى المعارضة

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وقال السيد مقتدى الصدر: "فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفع الشعب ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه والله وتالله انهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والاعجب من ذلك هو مسيارة القضاء لافعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم او لايعلم".

قرار التيار الصدري جاء بعد الإعلان عن مبادرة لتحالف المستقلين للخروج من الانسداد السياسي بعد سبعة أشهر من الإنتخابات البرلمانية.

تدعو المبادرة باقي الكتل السياسية الكبيرة الى الانضمام لها دون شروط مسبقة وتشكيل الكتلة الاكبر وانتخاب رئيس الحكومة والذهاب الى استحقاق الانتخابي ما يشكل نافذة امل للخروج من المأزق.

الاطار التنسيقي من جانبه رحب بمبادرة المستقلين رأى بانها تقترب كثيرا من مبادرته التي كان قد أعلن عنها سابقا، لا سيما في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية معلنا انفتاحه على الحوار مع باقي القوى السياسية.

وقال المحلل السياسي عباس العرادي: "أعلن الاطار التنسيقي عن قبوله بالمبادرة واعتبر انها تشترك كثيرا بالمبادرته وبالتالي ممكن الجمع ما بين المبادرتين والخروج برؤية مشتركة".

وفي ظل اعلان التيار الصدري تحوله الى المعارضة الموقتة تتجه الانظار الى حليفيه الديمقراطي الكردستاني والسيادة ما اذا كانا سيرحبان بمبادرة المستقلين ويشكل فرصة للخروج من الانسداد ام سيبقيان في خندق تحالف انقاذ وطن بانتظار على ما ستترتب على ما بعد مهلة الـ30 يوم.

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