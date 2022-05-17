الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش التركي يبيع أسلحة وذخائر لـ "تحرير الشام" في إدلب

الجيش التركي يبيع أسلحة وذخائر لـ
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر محلية في ريف إدلب، الإثنين، أنّ عمليات شراء شحنة أسلحة وذخيرة تمّت بين فصائل تابعة لهيئة "تحرير الشام" وضباط أتراك.

العالم-العراق

وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات الشراء، التي قامت بها الهيئة، "ليست المرة الأولى"، لافتةً إلى أنّ هذه المرة تمّ الكشف عنها خلال خروج عدد من الشاحنات من معسكر المسطومة، الذي يتخذه الجيش التركي قاعدة عسكرية له، في اتجاه مدينة إدلب، رفقة سيارات تحمل راية هيئة "تحرير الشام".

وبيّنت أنّ عدد الشاحنات المغلقة كان ثلاثة، وتم التأكد من محتواها عندما توقفت عند دوار المحراب خلال إنزال عدد من الصناديق، التي تبيّن أنّها ذخيرة، ووضعها في سيارة شحن صغيرة توجهت نحو مبنى المحافظة في ساحة السبع بحرات.

وأكدت المصادر أنّه، خلال عملية مرور الشاحنات ضمن خط سير بعيد عن شوارع المدينة الرئيسة، كان هناك انتشار مكثف لعناصر الهيئة الملثمين، وخصوصاً على أسطح بعض الأبنية المرتفعة، قائلةً إنّه "تم تحويل حركة السيارات إلى طُرُق فرعية أخرى بعيدة عن حركة الشاحنات".

وأفادت المصادر بأنّ الحديث كان يتم دائماً عن بيع الجيش التركي أسلحة وذخائر لفصائل الجولاني، إلّا أنّ العملية الأخيرة تم رصدها لأنها تمت خلال فترة النهار على أنها مساعدات إنسانية سيتم تفريغ محتواها في المستودعات.

ومنذ أسابيع، كشف الجيش التركي عدداً من أنفاق التهريب عند الحدود السورية التركية ودمرها بالكامل. وقالت مصادر محلية لإنّه سُمع دويّ عدة انفجارات عند الحدود السورية التركية من جهة باب الهوى وحارم شمالي إدلب، تبيّن لاحقاً أنّها أعمال للجيش التركي نفذها خلال اكتشافه عدداً من أنفاق التهريب كانت تُستخدم لنقل السوريين من تركيا وإليها، عن طريق مهرّبين.

روابط ذات صلة

'تحرير الشام' تفصل إدلب عن حلب بخنادق وسواتر ترابية.. ما الهدف؟

"تحرير الشام" تطلق سراح قيادي بارز في "حراس الدين"

الرئيس التركي يلعب بورقة اللاجئين السوريين و يُطلق "مدن الطوب"

ما آخر التطورات الميدانية على جبهات مكافحة الإرهاب في سوريا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"وليامز" تعلق على مسار مسودة الدستور الليبي

انفجار في منزل "وزير الداخلية التونسي" واصابة زوجته بحروق!

سلطات باكستان ستضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان

الحشد الشعبي يزف شهيدين إثر تعرض إرهابي في صلاح الدين

أردوغان: عازمون مع الجزائر على تعزيز التعاون بالصناعات الدفاعية

اليمن... انفجار يهز مدينة عدن 