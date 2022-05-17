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أمريكا تدعو الهند لإعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح

أمريكا تدعو الهند لإعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرونفيلد الهند إلى إعادة النظر في قرارها حظر تصدير القمح إلى الخارج على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وقالت توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين “اطلعنا على الأنباء عن القرار الهندي” حسب "نوفوستي".

وتابعت: “ندعو الدول لعدم فرض القيود على الصادرات لأننا نعتقد بأن أي قيود ستؤدي إلى زيادة نقص المواد الغذائية”.

وجاء ذلك تعليقا على قرار الهند حظر تصدير القمح، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة الهندية يوم 14 ايار/ مايو الجاري.

ويأتي ذلك في ظل المخاوف من أزمة غذائية في العالم جراء تعطل توريدات القمح من أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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أمريكا تدعو الهند لإعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح

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