'الماجستير والحكومة والاستقالة' تتصدر هاشتاغات مصر اليوم

العالم - نبض السوشيال

مطالبات الشارع المصر من الحكومة تتضاعف يوما بعد آخر نتيجة تعثرها في تنفيذ اوتلبية حتياجات المواطنين وذلك ما سنكتشفه من خلال تغريدات النشطاء المصريين التي تعبر عن اراء غالبية المواطنين وتنتشر يوميا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبقية المواقع الالكترونية.

في هذه الحلقة من نبض السوشيال لاحظنا ارتفاع ثلاثة وسومات الى نصاب الترند المصري وكما اسلفنا هي (#الماجستير_قادم #الحكومة_تحل_ياتتحل #استقيلوا_يرحمكم_الله).

في الاشهر الماضية وتحديدا في شهر تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي 2021، سادت حالات من الغضب بين حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، بسبب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وتداول عدد كبير منهم مجموعة من الهاشتاغات مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تنفيذ القرار وتعيينهم.

وناشد عدد كبير من الخريجين بتفعيل قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، كما تقدم النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، حول تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وطالب بوضع آلية للاستفادة القصوى من هذه المفارز النابغة والوصول إلى أقصى استفادة منهم في شتى المجالات كل في تخصصه بما سيعود بالنفع على الصالح العام بالنسبة للدولة وعليهم بصفة خاصة ماديا ومعنويا للنهوض بهذا الوطن الذي لن يتقدم إلى الامام وينهض إلا بسواعد أبنائه من المهرة والنابغين.

وتابع: لذا نرجو استيضاح أسباب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الذكر وإحالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدلت التي صدحت بها حناجر النشطاء المصريين المطالبين بالتعيين او حل الحكومة التي لا تتمكن من تعيين طاقات معطلة من الشباب المصري حيث نبدأ مع 3 تغريدات الاولى لحساب الناشط المصري (عبد الله هشام - abdalla hesham) الذي غرد قائلا:

الحكومة تترك كل مظاهر الاصراف والبذج والفساد الاداري و تعتقد ان عدم تعيين الباحثين هو حل الازمة الاقتصادية

#الحكومه_تحل_ياتتحل

واما الثانية فلحساب الناشط المصري (أمر ة حنفي _ amr m hanafy) حيث غرد قائلا:

الحكومه عايشه بالسلف والدين مصر إلا كانت بتسلف امريكا وانجلترا ودول أوروبا زمان دلوقتي الحكومه بتاعتنا بتشحت علينا

#الحكومه_تحل_ياتتحل

وأما التغريدة الثاثلة فهي لحساب الناشط (عمر - Omar) واضا غرد قائلا:

دي اسود حكومه في تاريخ مصر والله العظيم عصابه مش حكومه الله ينتقم من الحكومات اللي قبلهم وينتقم من الحكومه دي اشد انتقام

#الحكومه_تحل_ياتتحل





غرد حساب الناشطة المصرية (فرح سعيد) قائلة:

إستغاثة لرئاسة الجمهورية من المواطنين الحاصلين علي درجتى الماجستير اوالدكتوراه اغيثونا اغاثكم الله

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله

بدوره كتب حساب الناشط المصري (مصطفي عبد المجيد) تغريدة قال فيها:

منذ تاريخ ١٩٥٢ وبم تقم للبلاد اي قامه ولم تتقدم للامام خطوه كلما تقدم بنا العمر وتقدمت بنا التكنولوجيا اذدادت مصر تخلفا وتأخر منذ ذلك الحين وتقدمت جميع الشعوب والدويلات والدول الا مصر فماهو السبب؟

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله

غرد حساب الناشط المصري (محمد ساراري - Mohamed Sarary) قائلا:

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله

سيادة رئيس الوزراء دولة بكامل طاقتها لم تستطيع تحقيق معدلات تنمية فكيف لها انت تحقق ذلك ب35% من جهازها الاداري ارجوك راجع نفسك

بدوره قال حساب الناشط المصري (جمال محمد محمد اسماعيل - Gamal Muhammad Muhammad Ismaeel) قائلا:

كافح جاهد طالب بحقك كن صاحب حق

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله

لجنة تويتر تنسيقية حملة الماجستير والدكتوراه

كما تضمن تغريدة حساب (جمال محمد محمد اسماعيل - Gamal Muhammad Muhammad Ismaeel) تغريدة اخرى لحساب الناشطة (اسماء - Asmaa) التي رددت في تغريدتها نفس الهاشتاغات مورد اهتمام هذه الحلقة من نبض السوشيال..

بسم الله الرحمن الرحيم

الاثنين 16/5

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله

لجنة تويتر تنسيقية حملة الماجستير والدكتوراه

وفي السياق غرد حساب الناشط المصري (احمد عبد الناصر - Ahmed Abdelnasser) موجها تغريدته للحكومة قائلا لها (ضيعتو منا الولاد.. فين هما الولاد؟):

ضيعتو منا الولاد فين هما الولاد الي المخدر ضيعه أو قول يكاد والي بيقتلنا وفاكر ده جهاد

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشطة المصرية (غاد.م.حسني - Ghada.M.Hosny) التي قالت في تغريدتها:

اللهم أجبرني فيه جبرًا يعوض قلبي عن كُل شيء التعيين هو مطلبنا الوحيد شباب الماجستير والدكتوراه هم الاحق عن جداره فى الجهاز الإداري للدولة بعلمنا وكفاءاتنا تطويرا يليق بمكانة وطننا العظيم حمله الماجستير والدكتوراه

#الماجستير_قادم

#الحكومة_تحل_ياتتحل

#استقيلوا_يرحمكم_الله