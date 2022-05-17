الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البعثة الأممية بــليبيا تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات"جنزور"

البعثة الأممية بــليبيا تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت يوم الأحد، في منطقة جنزور، وهي منطقة مكتظة بالسكان بالضاحية الغربية لطرابلس.

العالم - ليبيا

وقالت البعثة في بيان لها مساء أمس، إن "ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح".

وأوضحت البعثة عبر موقعها الرسمي أن "مثل هذه الحوادث تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة".

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد، حسب وصفها.

كما دعت أيضا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية. وذكرت جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.

كانت اشتباكات قد وقعت فجر يوم الأحد بين كتائب مسلحة من منطقتي جنزور وورشفانة، وتباينت الأنباء حول عدد المتضررين منها، فيما تأكد وقوع بعض الأضرار في منازل مواطنين بجنزور وفي محطة غرب طرابلس للطاقة، قبل أن تتوقف الاشتباكات ويعود الهدوء للمنطقة.

روابط ذات صلة

"اشتباكات جنزور".. قائد الجيش الليبي يجتمع مع "الدبيبة "و رئاسة الأركان

ليبيا..هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في جنزور

شاهد اشتباكات مسلحة في جنزور غرب طرابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استعدادات صهيونية للهيمنة على القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان

شاهد.. المقاومة، تنتصر في حماية وجودها في لبنان

ما حقيقة فيديو "ثورة الجياع في إيران"؟

تونس.."قيس سعيّد"يتابع برنامج أعمال البرلمان القادم

بعد اشتباكات مسلحة.."باشاغا" يغادر العاصمة الليبية طرابلس +فيديو

الاحتلال يعتزم استخدام مروحيات حربية في الضفة الغربية