دول العدوان والامم المتحدة تتحملان تبعات اي تلكؤ بتثبيت الهدنة

العالم - يقال ان

الهدنة الأنسانية برعاية الأمم المتحدة والتي مدتها شهران، دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي وتنتهي في الثاني من حزيران/يونيو 2022 القادم، وتم الاتفاق على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى مطار صنعاء ومنه خلال شهري الهدنة.

غير انه وطوال الأسابيع الفائتة ظلت قوى العدوان تعرقل تنفيذ الهدنة رافضة السماح بالرحلات الجوية بالوصول إلى مطار صنعاء الدولي ولم يراع تحالف العدوان الجنبة الإنسانية في حق المرضي بالعلاج في الخارج..

ان استمرار إغلاق مطار صنعاء وعدم السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة الإنسانية وعرقلة السفن تعنت واضح يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام

في الخامس والعشرين من شهر نيسان/ابريل الماضي أصيب العديد من المرضى اليمنيين داخل صالة الانتظار في مطار صنعاء الدولي بصدمة كبيرة، بعد أن تبخرت أمالهم في السفر للعلاج في الخارج، جراء استمرار قوات التحالف في اغلاق المطار امام المرضى منذ 6 أعوام، وتعنته في عدم الإيفاء ببنود اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة التي مدتها شهران والاتفاق على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى مطار صنعاء ومنه خلال شهري الهدنة، حيث لم يراع تحالف العدوان الجنبة الإنسانية في حق المرضي بالعلاج في الخارج.

وبذلك فقد حول التحالف بفرضه حصارا خانقا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية العاصمة صنعاء بشكل خاص واليمن بصفة عامة إلى سجن كبير لليمنيين.

من المفترض أن تستثمر الهدنة لبحث ملفات رفع الحصار وإنهاء الحرب غير أن الأداء الهزيل والضعيف جدا للأمم المتحدة وبعثتها الخاصة مع الهدنة أوجب إعادة النظر في دورها من قبل اليمن الرسمي، الذي يؤكد على مطالبته إشراك أطراف إقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي اتفاق وضمان تنفيذه.

إثر مماطلة استمرت لأسابيع من قبل قوى العدوان في تنفيذ الهدنة التي لم يتبقّ من أيامها سوى 15 يوما جاء التنفيذ الفعلي للسماح بانطلاق طائرة من مطار صنعاء، في وقت اكدت فيه إدارة مطار صنعاء الدولي أن الرحلات التجارية ستنتظم خلال الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان، فيما أعلن وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب يحيى الدُّرة، أنّ "أول رحلة تجارية من مطار صنعاء ستسير إلى الأردن، منذ بدء الهدنة الإنسانية، اليوم (أمس)الاثنين وتعود في نفس اليوم.

الرحلة الاولى

صنعاء اعتبرت أن مماطلة وتعنت التحالف السعودي في تنفيذ الهدنة يمثلان هروباً من التزامه بها وإمعاناً في استمرار حصاره للشعب اليمني، ويعكس عدم جديته في الجنوح للسلام، محملة إياه كامل المسؤولية، ومحذرة من تفويت هذه الفرصة.

كما حملت صنعاء تحالف العدوان مسؤولية فشل الهدنة الإنسانية والعسكرية اللى اللحظة جراء ما يبديه من تعنت وتنصل ومراوغة وعدم التزامٍ بتنفيذ بنود الهدنة وعلى رأسها فتح مطار صنعاء، معتبرة ذلك يعكس عدم جدية التحالف في السير نحو السلام والانخراط في أية إجراءاتعملية لبناء الثقة..

واخيرا انطلقت الرحلة الاولى من مطار صنعاء الدولي الى الاردن والتي تم تسييرها بعد 45 يوما من الهدنة التي أعلنت عنها الأم المتحدة لمدة شهرين ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ابريل الماضي، ما ينم عن تطور جديد في اتفاق رحلات مطار صنعاء.

ذلك ما اعلنه نائب وزير خارجية حكومة صنعاء، حسين العزي يوم امس الاثنين، بالتصريح بوجود اتفاق لتسيير رحلتين يوميا عبر مطار صنعاء خلال ما تبقى من أيام الهدنة، قائلا في تغريدة له على حسابه في "تويتر": نأمل من سرعة الوفاء بذلك وعدم العودة لسولكيات الإعاقة والعرقلة”، مضيفا: “دعونا نمضي بخطى الرجال واثقين لنعبر معا نحو السلام واستعادة الاخاء وحسن الجوار”.

العزي أوضح “أن أي تعطيل او إعاقة قد يعني العودة للحرب وهذا امر لا ينبغي أن يحدث أو يسمح أي عاقل بحدوثه”.

وأكد في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أن تراجع تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من قيامنا بالإفراج أحادي الجانب عن مجموعة كبيرة من أسراهم، يعكس عدم جديتهم للسير نحو السلام.

الاردن يستقبل او رحلة جوية من صنعاء

من جهة اخرى، أعلنت "وكالة عمون الاخبارية الاردنية"، يوم امس الاثنين ان اول رحلة تجارية انطلقت من مطار العاصمة صنعاء في اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد 6 أعوام من التوقف، ذلك بعد السماح للطيران من مطار صنعاء بموجب الهدنة الأممية.

وأفادت الوكالة ان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، كان قد اعلن في وقت سابق ان إعادة جدولة اول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي سيتم (أمس) الاثنين، مضيفا في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر: "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والمبعوث الاممي وتعاون معهود من اشقائنا في الاردن اعيدت جدولة اول رحلة يوم الاثنين (اليوم) من مطار صنعاء"، وذلك ما يساهم في "تخفيف معاناة ابناء شعبنا في كل انحاء اليمن".. وانه سيبقى همنا الاول.

ويوم امس الاثنين ايضا، اوضحت مصادر يمنية، أن طائرة تقل اليمنيين العالقين في الأردن وصلت الساعة الثامنة وخمس دقائق بتوقيت صنعاء، وعلى متنها 150 مسافرا كانوا عالقين في مطارات العالم،وغادرت بعد ذلك بدقائق الطائرة مطار صنعاء الدولي على متنها 151 مسافرا وأغلبهم من المرضى.

وأشارت إلى أنه من المرتقب عودة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء الدولي الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم من الأردن وهي تقل عالقين خارج اليمن.

وطالبت هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية الأمم المتحدة أن "تلتزم ببنود الهدنة بتسيير الرحلات الـ16 المتفق عليها خلال الفترة المتبقية من الهدنة، للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين".

في وقت سابق انتقد عضو الوفد المفاوض في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية “عبدالملك العجري”، الأداء الهزيل للأمم المتحدة في تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية في اليمن، جراء الخروقات اليومية لقوات التحالف وتعنت دول التحالف في عدم الالتزام بتنفيذ كافة بنودها.

اشكال تعنت دول العدوان التي سيست هذا الملف الإنساني وربطته بالملفّين السياسي والعسكري كثيرة ومتعددو ، فتستمر دول العدوان في تعنتها وعرقلتها في ملف الاسرى و عرقلة دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وتواصل طائرات التحالف السعودي خرق الهدنة في اليمن وتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء عدة محافظات يمنية مأرب، حجة، الجوف، صعدة وتعز ، اخرها تسجيل 124 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

انصار الله قالت مرارا وتكرارا انها مع تثبيت الهدنة وتنفيذ بنودها الإنسانية لكن كون دول العدوان هي مَن يملك قرار التنفيذ وهي مَن يعيق التنفيذ، فالكرة طالما بقت تراوح في ملعبها هل تستيطع تحمل تبعات قراراتها فتفويت فرص السلام والتنازلات المقدمة قد يدفع صنعاء إلى خيارات أخرى.

السيد ابو ايمان