ما حقيقة فيديو "ثورة الجياع في إيران"؟

العالم - ايران

احتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران

وكان الرئيس السيد إبراهيم رئيسي اعلن في 9 أيّار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاوضاع المعيشية للطبقة الفقيرة في البلاد، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي في قابل تحرير أسعار مواد مثل الزيت واللحوم والبيض .



وبين إعلان الرئيسي الايراني ودخول الأسعار حيّز التنفيذ رسمياً، نزل بضع مئات إلى الشوارع احتجاجا في عدة مدن خاصة في جنوب البلاد مثل خوزستان (جنوب غرب)، وفق مصادر رسمية انتهت دون مشاكل تذكر .

فيديو من تشيلي

لكن ما هي الحقيقة ؟ الحقيقة هي ان الفيديو الذي جاء مرفقا بتعليق "إيران تشتعل، ثورة الجياع في إيران جوع وظلم وانهيار" والذي يظهر فيه على ما يبدو أنّها سيّارة شرطة تتقدّم بين حشود من المتظاهرين الذين يهاجمونها وسط الدخان المتصاعد، لا علاقة له بما يجري في ايران من الاساس وهو ملتقط خلال الاحتجاجات التي شهدتها تشيلي عام 2019 . فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى نسخة أطول منه منشورة في مواقع إخباريّة عدّة في شهر تشرين الثاني 2019. وقد جاء في النصوص المرافقة أنّ الفيديو يصوّر متظاهرين يحاصرون سيّارة شرطة خلال تظاهرات في تشيلي.



وآنذاك شهدت تشيلي موجة تظاهرات بسبب ارتفاع سعر تذكرة المترو، أجّجت غضب السكّان الذين استنكروا انفصال النخب عن الواقع الصعب الذي يعانيه العدد الأكبر من السكان. واضطرت حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا حينها إلى قبول تنظيم استفتاء لتغيير الدستور.