استعدادات صهيونية للهيمنة على القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان

العالم - اسيا

ففي أعقاب الموجة الدعائية الحالية في وسائل الإعلام في باكو بالتزامن مع نشر أخبار مثل "إسرائيل تنشئ قرى ومزارع ذكية في أذربيجان" ، "إسرائيل تقدم خطة إدارة عاما لموارد المياه في جمهورية أذربيجان مدتها 30 " ، "إسرائيل تقدم التقنيات الزراعية المتطورة إلى جمهورية أذربيجان "" ، "عقد دورات تدريبية للمزارعين والبستانيين في جمهورية أذربيجان من قبل الخبراء الاسرائيليين" و .... كشفت وسائل الإعلام في باكو عن قيام وزير الزراعة والتنمية الريفية الاسرائيلي عوديد فورر بزيارة الى جمهورية أذربيجان.

وبحسب وكالة أنباء أذرتاج ، فقد التقى وزير الزراعة الاسرائيلي مع الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف بالإضافة إلى لقاء وزير الزراعة إنعام كريموف ووزير الاقتصاد والضرائب الأذربيجاني ميخائيل جباروف فضلا عن القيام بزيارة معرض باكو الزراعي.

يشار الى انه وخلا الاعوام الأخيرة حول الكيان الصهيوني جمهورية أذربيجان الى المصدر الرئيسي لإمدادات النفط والسوق الرئيسي لبيع الأسلحة. ويكشف تركيز الكيان الصهيوني على قطاع الزراعة والبستنة في جمهورية أذربيجان إلى وجود مخططات خادعة أخرى لهذا الكيان للمزارعين والبستانيين في جمهورية أذربيجان.

وتشير المصادر المطلعة الى أن الكيان الصهيوني يقوم بأعمال تخريبية وتجسسية قرب الحدود الايرانية تحت غطاء مشاريع زراعية وبستنة وإنشاء قرى ذكية .