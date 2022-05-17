محادثات ايرانية سلوفاكية لتعزيز التعاون الاقتصادي

العالم - ایران

وفي اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، اشار مساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية " مهدي صفري" الى وجود الامكانات الكثيرة لدى ايران في مجالات الطاقة والبتروكيمياويات وصناعة الادوية والتقنيات الحديثة والمعرفية، معلنا استعداد البلاد للتعاون مع سلوفاكيا في هذه المجالات.

واضاف: ان بإمكان ايران وسلوفاكيا التعاون المشترك في مجال الصناعات الصحية والادوية واللقاح المضاد لفايروس كورونا.

من جانبها اعربت مساعدة الخارجية السلوفاكية في هذا اللقاء عن ارتياحها لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية واعلنت رغبة بلادها في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين من خلال عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.