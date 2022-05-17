المجر تفشل الحزمة السادسة من العقوبات علی روسيا

العالم - أوروبا

لا اتفاق حتى الان بين دول الاتحاد الاوروبي على اقرار حزمة العقوبات السادسة على روسيا على خلفية حربها في اوكرانيا والتي تطال قطاع النفط وذلك بعدما رفضت المجر الموافقة عليها.

الاتحاد الاوروبي اعلن عن فشل وزراء خارجيته في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظراً مقترحاً علی النفط الروسي وسط اتهامات للمجر باحتجاز التكتل رهينة.

وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل:"الوزراء فشلوا في التوصل إلى اتفاق مثلما هو متوقع، مع تكليف السفراء الآن بالتفاوض على اتفاق. لسوء الحظ، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في الاجتماع".

وفي حين يشير دبلوماسيون الى قمة للاتحاد الاوروبي آخر هذا الشهر على أنها موعد التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي، تطالب المجر بأن يوافق التكتل على إعفاء لإمدادات خط الأنابيب الذي يصل الى المجر كشرط مقابل موافقتها على العقوبات الاوروبية الجديدة.

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو:"إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي الى زيادة عامة في الأسعار بنحو خمسين إلى ستين بالمئة في المجر. يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحا لتمويل الاستثمارات وتعويض ارتفاع الأسعار".

وكما تعرقل المجر اقرار العقوبات الجديدة على روسيا، يبدو ان تركيا ستقف حائلا امام انضمام السويد وفنلندا للناتو كون هذه الخطوة تحتاج موافقة جميع اعضاء الحلف. رئيسها رجب طيب اردوغان قال انه يرفض طلب البلدين داعياً وفديهما لعدم المجيء الى أنقرة لإقناعها بذلك.

وقال اردوغان:"هل يأتون لإقناعنا؟ معذرة.. ينبغي ألا يتعبوا أنفسهم. السويد مفرخة للمنظمات الإرهابية، لديها إرهابيون في برلمانها. حلف الأطلسي سيصبح مکانا يترکز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية إذا انضم البلدان".

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية في اوكرانيا اعلنت كييف ان أكثر من مئتين وستين عسكريا أوكرانيا، بينهم جرحى، تم إجلاؤهم الاثنين من مجمع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول جنوبي البلاد وذلك ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع موسكو فيما يجري التفاوض لإنقاذ المحاصرين في المنطقة الصناعية بحسب مصدر عسكري اوكراني.