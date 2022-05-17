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هل تتخذ روسيا موقفا حاسما هذه المرة..

غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية اعتدت على سوريا

غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية اعتدت على سوريا
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في سوريا.

العالم - سوريا

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الكيان الإسرائيلي تفحص إن كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من الغارات الاسرائيلية.

وفي تقرير لها، أوضحت الصحيفة قائلة: وقع الحادث غير المعتاد يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت "اسرائيل"، أهدافا في سوريا.. توقيت الهجوم - الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً - معتبرة ان ماحدث غير معتاد تماما ، ووفقا للمنشورات" فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهمًا أيضا"، حسب زعم الصحيفة.

وزعم تقرير الصحيفة: "لا يخفى على أحد أنه خلال الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي في سوريا، أطلق السوريون صواريخ أرض - جو على مقاتلات تابعة للقوات الجوية..عدد الصواريخ التي تم إطلاقها كبير، لكن هذه أنظمة قديمة من طراز "TKA" ".

وتابعت "يسرائيل هيوم" في تقريرها: قامت روسيا بنقل العديد من أنظمة S-300 المتطورة إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في الكيان الإسرائيلي تشير التقديرات حتى وقت قريب إلى أن البطاريات المتقدمة في أيدي روسيا فقط، وبالتالي لا تشكل تهديدًا لطائرات القوات الجوية..في ضوء ذلك، فإن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية مقلقة بشكل خاص".

وأكملت: سيتعين عليها انتظار الهجمات القادمة في سوريا لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقا، وإشارة روسية ، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الأراضي السورية، منذ سنوات، غير أن سوء العلاقات بين روسيا والكيان الإسرائيلي مؤخرا، زاد المخاوف الإسرائيلية من إمكانية التعرض لطائراتها في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت، السبت الماضي، أن "مقاتلات أف 16 إسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس، وأنه تم التصدي لها، وتدمير 16 صاروخاً" منها.

وأعلنت دمشق "وقوع 5 شهداء و7 مصابين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى"، داعية "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات الكيان الإسرائيلي على السيادة السورية".

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