الرئاسي الليبي يناشد الأطراف الدولية بدعم الحوار الليبي

العالم - ليبيا

جاء ذلك في بيان صادر عن نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، عقب اشتباكات شهدتها طرابلس فجر الثلاثاء، بين مجموعات موالية لحكومة الوحدة وأخرى أعلنت دعمها لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة مهام حكومته.

وقال اللافي: "نناشد الأطراف الدولية تقديم الدعم للحوار الليبي، وألا تساهم بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر".

وطالب المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز "أن تقوم بدور نشط في هذا الوقت بالذات"، كما دعا من وصفهم "بعقلاء البلاد أن يقوموا بدورهم الذى يفرضه الواجب".

وشدد اللافي، على أن "ما حدث ليلة البارحة من أعمال مسلحة، لا يمكن أن يُنتج أي نوع من الاستقرار"، ودعا كافة الأطراف إلى "التحلي بقدر كبير من المسؤولية وضبط النفس، وأن تضع في الحسبان أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، غادر باشاغا العاصمة طرابلس إثر تعرض مقر كتيبة "النواصي" التي استقبلته، لهجوم مسلح، حسب مصدر أمني.

كما اندلعت اشتباكات في مناطق متفرقة من طرابلس خاصة منطقتي "المنصورة" و"جزيرة سوق الثلاثاء" القريبتين من مقر كتيبة "النواصي" التي أعلنت في بيان مباركتها وصول باشاغا إلى العاصمة واستعدادها لتقديم كافة الدعم له بكل الطرق الممكنة.

والليلة الماضية، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في بيان مقتضب، وصول باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.