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'14فبراير' البحريني: دماء الشهداء الفلسطينيين تزيد الإصرار على مقاومة الاحتلال

'14فبراير' البحريني: دماء الشهداء الفلسطينيين تزيد الإصرار على مقاومة الاحتلال
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

صدر بيان عن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني بمناسبة الذكرى الـ74 السوداء ليوم النكبة.

العالم- البحرين

وهذا هو نص بيان المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحل على الأمتين العربية والإسلامية ذكرى أكبر عملية ظلم ممنهج لشعب عربي، أُبعد من بلاده واستبدل بـ«يهود» العالم بخطة دولية ظالمة؛ هو أبشع احتلال في تاريخ البشرية قام على تهجير مئات الآلاف من العوائل الفلسطينية، واعتقال أبنائها وقتلهم، وسرقة بيوتهم وخيراتهم وأراضيهم، بدعم من الانتداب البريطاني على مرأى العالم، والذي منح هذا الكيان اللقيط صلاحية ارتكاب المجازر بحق أبناء الوطن الأصلاء منذ وصوله إلى فلسطين لغاية اليوم، وليس آخرها اغتيال الصحافية «شيرين أبو عاقلة»، وتصفية الأسير المحرر «داوود الزبيدي» في وضح النهار في منطقة الجليل.

تمر اليوم القضية الفلسطينية، وبعد 74 عامًا على يوم النكبة واحتلال فلسطين، بمرحلة دقيقة وخطرة؛ تحمل معها مصير كل الأمة التي تواجه استكبار العالم كله في دويلة الكيان الصهيوني المؤقت، وهو ما يحمل شعوب المنطقة كلها مسؤولية كبيرة ومباشرة في التصدي لهذا الاستكبار عبر التمسك الشديد بعدم قبول هذا الكيان اللقيط، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع معه.

إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نؤكد من المنامة وحدة مصير شعبنا وتكاتفه للتكامل في الدفاع عن فلسطين حتى التحرير القريب، ونشدد على مبدأ حق العودة لملايين المهجرين من الشعب الفلسطيني المظلوم، وزوال الاحتلال الصهيوني من كل الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2022م

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