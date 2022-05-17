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ليبيا: باشاغا يغادر طرابلس بعد اشتباكات مع مؤيدين للدبيبة

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

مواجهات عنيفة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس تشير لاستمرار الازمة السياسية في البلاد وعدم حصول انفراجة للازمة مع تشبث مختلف الاطراف بمواقفها. 

العالم - خاص بالعالم

رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا الذي وصل الى العاصمة طرابلس لتولي مهامه غادر المدينة بعد ساعات اثر اندلاع مواجهات عنيفة تسببت بسقوط عدد من الضحايا.

مكتب باشاغا اكد ان الاخير اضطر لمغادرة المدينة إثر تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح، وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة المكلف عثمان عبد الجليل قال ان عزم وتعهد الحكومة بعدم استخدام العنف منعها من دخول العاصم.

وشدد على رفض الحكومة استخدام القوة لتسلم السلطة نظرا لإيمانها بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب، وتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد مشددا على ضرورة استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة.

وكانت مصادر محلية اكدت ان الاشتباكات دارت بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بعد ساعات على وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته.

وتركزت المواجهات بمنطقة قريبة من مقار تابعة لكتيبة النواصي التي أعلنت عن تأمين باشاغا بهدف منع الحكومة الجديدة من استلام أي مقار لممارسة مهامها من طرابلس.

من جانبها قد دعت ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد ورود تقارير عن وقوع اشتباكات، كما حثت السفارة الأميركية في طرابلس الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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