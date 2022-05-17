قاسم هاشم: مسؤولية المجلس الجديد اختيار حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الانقاذية

العالم- لبنان

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ان "الانتخابات كشفت عيوب وخطورة الاستمرار بقانون انتخابات يحمل الكثير من العيوب، والذي يساهم في هدم بنيان الوطن بمساهمته بزيادة التحريض والشحن الطائفي".

وأشار الى أن "اولى الاولويات قانون انتخابات عصري التزاما بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، هذا في المبدأ وما هو مطلوب تفاهم مكونات المجلس الجديد على معالجة قضايا الناس ووضع خطة الانقاذ التي اصبحت اكثر من ضرورة في ظل تفاقم الازمات الحياتية وعدم قدرة اللبنانيين على تأمين متطلبات الحياة اليومية من اجل حياة كريمة".

ولفت الى أن "هذه مسؤولية المجلس الجديد لاختيار حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الانقاذية وبمتابعة ومواكبة دقيقة كي لا تستمر سياسة المماطلة لان الوضع المهترىء لم يعد يحتمل اي تاخير للبدء بالمعالجات".

وأضاف: "لأن الانتخابات انتهت الى هذه النتائج فالتعاطي يجب ان يكون التزاما بالقانون والدستور. ومنطق التفاهم الذي يحفظ الاستقرار الوطني".