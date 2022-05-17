الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة عسكرية تصدر أحكاما ضد "نواب تونسيين" دون مرافعات!

محكمة عسكرية تصدر أحكاما ضد
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة ابتدائيا بأحكامها في قضية ما يعرف في تونس بـ"قضية المطار"، حيث تراوحت الأحكام بين 3 و6 أشهر سجنا وعدم سماع الدعوى.

العالم - تونس

وأصدرت المحكمة العسكرية الأحكام وفق المحامي سمير ديلو دون استنطاق ولا مرافعات، حيث قضت المحكمة في حق المحامي والنائب سيف الدين مخلوف والنائب نضال سعودي بخمسة أشهر سجن.

وصدر حكم ضد المحامي مهدي زقروبة بـ6 أشهر، وعدم سماع الدعوى بحق النائب عبد اللطيف العلوي، وثلاثة أشهر ضد النائب محمد العفاس والنائب ماهر زيد، غيابيا.

وصدرت الأحكام بتهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي، والتهديد بالعنف على موظف عمومي.

وفي 15 آذار/ مارس 2021، حدث شجار بين عناصر من أمن مطار تونس قرطاج الدولي وبين محامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية، بموجب إجراء منع السفر المعروف بـ"إس-17".

روابط ذات صلة

تونس.."قيس سعيّد"يتابع برنامج أعمال البرلمان القادم

بالصور..احتجاجات في تونس ضد سعيّد رغم الإجراءات الأمنية

تونس.."سعيد" يكلف وزيرة العدل بإسترداد الأموال المنهوبة للشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة 'انتحار اقتصادي'

حماس: تصريحات بينيت بشأن إطلاق يد جيشه تكشف نيته بتصعيد عدوانه

مسؤول امريكي: دعمنا للمعارضة في الانتخابات اللبنانية ليس تدخلا بالشؤون الداخلية!

البرلمان الفنلندي يصوت لصالح الانضمام إلى 'الناتو'

نواب في الجزائر يقدمون مشروعًا لتجريم التطبيع مع "إسرائيل"

ردا على انضمام فنلندا والسويد للناتو... موسكو: سنتخذ اجراءات ليست بمصلحة أحد