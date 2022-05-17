محكمة عسكرية تصدر أحكاما ضد "نواب تونسيين" دون مرافعات!

العالم - تونس

وأصدرت المحكمة العسكرية الأحكام وفق المحامي سمير ديلو دون استنطاق ولا مرافعات، حيث قضت المحكمة في حق المحامي والنائب سيف الدين مخلوف والنائب نضال سعودي بخمسة أشهر سجن.

وصدر حكم ضد المحامي مهدي زقروبة بـ6 أشهر، وعدم سماع الدعوى بحق النائب عبد اللطيف العلوي، وثلاثة أشهر ضد النائب محمد العفاس والنائب ماهر زيد، غيابيا.

وصدرت الأحكام بتهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي، والتهديد بالعنف على موظف عمومي.

وفي 15 آذار/ مارس 2021، حدث شجار بين عناصر من أمن مطار تونس قرطاج الدولي وبين محامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية، بموجب إجراء منع السفر المعروف بـ"إس-17".