ما الذي حمله الوفد الأمريكي الذي عزّى محمد بن زايد بوفاة خليفة؟

العالم- الامارات

وأوضحت الوكالة بأن إدارة بايدن أرسلت بعضًا من كبار مسؤوليها إلى الإمارات العربية المتحدة – بعضهم بالكاد لمدة ساعة – لتقديم العزاء في الرئيس الراحل وإجراء محادثات مع خليفته محمد بن زايد. مشيرة إلى ان هذا الانتقال منح واشنطن فرصة تهدئة العلاقات المتوترة معها.

وأوضحت الوكالة، أن نائبة بايدن الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز كانوا جزءًا من الوفد الأمريكي الرسمي الذي قدم تعازي بلادهم.

ولفتت الوكالة إلى ان نائبة الرئيس كاملا هاريس قطعت هذه المسافة الطويلة من واشنطن لأبو ظبي، لتمكث ساعة واحدة فقط خارج طائرتها في الدولة الخليجية. في حين غير بلينكين وجهته إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن كان في أوروبا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن الزيارات تهدف إلى تعزيز الجهود خلف الكواليس لتقوية العلاقات الثنائية.

وقال نورمان رول، مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية وهو الآن زميل غير مقيم في مركز “بلفر” للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد: “عادة ما يتم إرسال مثل هذا الوفد إلى أقرب الحلفاء الأمريكيين”.

وأوضح أن “تركيبة هذه المجموعة تهدف إلى الإدلاء ببيان. كما يمنح التواصل مع الولايات المتحدة الإدارة فرصة لإظهار أن عرض النطاق الترددي لسياستها الخارجية لا تؤخذ بالكامل من خلال الأحداث في أوكرانيا وأنها تعرف أنه حتى التحديات المحلية – التضخم وارتفاع تكاليف الوقود بشكل رئيسي – يمكن دعمها من خلال علاقة أقوى مع الحلفاء الخليجيين”.

رسالة الولايات المتحدة للإمارات

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة لم تكن وحدها، حيث أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانوا من بين زعماء العالم الذين قدموا تعازيهم والتقوا بالحاكم الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونوهت الوكالة إلى أن محمد بن زايد، الذي طالما سيطر على مقاليد السلطة في الإمارات العربية المتحدة ، يترأس رابع أغنى صندوق ثروة في العالم وحوالي 6٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام.

ونوهت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة حثت الدول الخليجية على ضخ مزيد من النفط الخام في الوقت الذي أدت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا إلى اضطراب الأسواق العالمية. لكن زعماء المنطقة رفضوا ذلك وقالوا إن تحالف إنتاج النفط مع روسيا يحد من مجال المناورة.

وأشارت إلى أن هناك ضغوطا أخرى على العلاقة أيضًا، حيث تعارض الرياض وأبو ظبي تحركات واشنطن لإعادة الدخول في اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية.

ونوهت إلى أن التوترات تصاعدت بعد هجمات شنتها القوات اليمنية على السعودية والإمارات.

التنافس على ولاية العهد في أبو ظبي

وتطرقت الوكالة إلى أن الانتقال في الإمارات العربية المتحدة يبقى مفتوحًا حتى الآن حول من سيصبح ولي العهد الجديد لإمارة أبوظبي.

وأوضحت أن هنا تنافسا بين شقيق الحاكم الجديد مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد، مع ابنه خالد بن محمد بن زايد، الذي نمت مسؤولياته في السنوات الأخيرة.