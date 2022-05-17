مسؤول امريكي: دعمنا للمعارضة في الانتخابات اللبنانية ليس تدخلا بالشؤون الداخلية!

العالم- لبنان

واعترف نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر، بالتدخل في الانتخابات النيابية في لبنان و قال لا أعتقد ان دعمي للمعارضة في الانتخابات اللبنانية تدخل بالشؤون الداخلية فأنا شخصية عامة هنا ولست مسؤولاً في حكومة الولايات المتحدة!

وقال شينكر في حديث تلفزيوني مع احدى المحطات المحلية في بيروت: ان التيار الوطني الحر مرّ بوقت عصيب للغاية في الانتخابات والولايات المتحدة حملته مسؤولية أفعاله التي اعتبرتها فاسدة.

ولفت " أنني أعتقد أن المجتمع المدني فازوا حتى الآن بنحو 10 مقاعد وهو أمر جيد لكن ربما كان بإمكانهم الفوز بالمزيد لو توحدوا بطريقة ما ودخلوا كمعارضة متماسكة للمجتمع المدني" حسب تعبيره.