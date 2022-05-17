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رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل تجاوز الأزمة السياسية

رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل تجاوز الأزمة السياسية
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

التقى صباح اليوم الثلاثاء المرشّح الرّئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مرئيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل.

العالم - ليبيا

التقى صباح اليوم الثلاثاء المترشّح الرّئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مرئيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل.

وأكدت تكتل إحياء ليبيا في بيان له أن الطرفان تناقشا خلال هذا اللقاء عن المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين الليبيين وتقديم الخدمات لهم والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

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