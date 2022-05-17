أوبك تفند خفض صادرات النفط الإيراني.. زيادة الإنتاج في أبريل

العالم - إيران

ويؤكد التقرير الأخير الذي أصدرته "أوبك" ارتفاع تصدير إيران للنفط في الشهر الماضي إلى 36 الف برميل حيث أن استهلاكها للنفط لم يؤثر على إنتاجها فحسب بل أن صادراتها النفطية شهدت زيادة أيضا.

وتعتبر الصين أهم سوق لاستيراد النفط الإيراني حيث أن بكين عادت إلى اقتصاد طهران سواءاً في زمن رفع الحظر ضد إيران أو تجديده من قبل أميركا وكانت أكبر مستورد للنفط من إيران.

وقد واصلت بكين شراء النفط الإيراني حتى عندما كانت إدارة ترامب تحاول تصفير الصادرات الإيرانية وتضامنت معها للالتفاف على هذا الحظر الأميركي الأحادي الجانب واستمرت في سياستها هذه حتى تم توقيف ناقلاتها النفطية، مما أدى هذا الموقف إلى فشل المحاولات الأميركية في فرض حظرها الظالم ضد الشعب الإيراني.

وحسب آخر تقرير لمنظمة أوبك بخصوص إنتاج النفط من قبل الأعضاء فيها نشر في شهر أبريل الماضي فإن إنتاج إيران من النفظ في هذا الشهر شهد نموا بلغ 36 ألف برميل قياسا للأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي الجاري.

وأنتجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شهر أبريل يوميا مليوني و564 ألف برميل حيث لم يشهد تصدير النفط الإيراني أي تغيير بل شهد زيادة في هذا الخصوص خاصة وأن الصين تعتبر أهم الأسواق لاستيراد هذا النفط.