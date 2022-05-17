الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة 'انتحار اقتصادي'

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة 'انتحار اقتصادي'
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السياسة التي تتبعها الدول الأوروبية في مجال الطاقة بأنها انتحار اقتصادي.

العالم ـ أوروبا

وأكد بوتين أن أوروبا وضعت مهمة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، متجاهلة الأضرار التي لحقت باقتصادها.

وقال: "يعترف الأوروبيون بصراحة أنهم لا يستطيعون التخلي تماما عن موارد الطاقة الروسية حتى الآن، ومن الواضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي يأخذ النفط الروسي حيزا كبيرا في ميزان الطاقة لديها، لن تتمكن من القيام بذلك لفترة طويلة، لن يستطيعوا التخلي عن نفطنا".

وأضاف بوتين: "من الواضح، أنه إلى جانب موارد الطاقة الروسية، ستعتمد أوروبا لزيادة النشاط الاقتصادي على مناطق أخرى من العالم. وهذا الإجراء الاقتصادي انتحار. وهذا بالطبع شأن داخلي للدول الأوروبية".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تقوض بشكل لا رجعة فيه القدرة التنافسية لجزء كبير من الصناعات الأوروبية.

روابط ذات صلة

شركة الطاقة الفنلندية: روسيا ستوقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا اعتبارا من الغد

'بلومبرغ': روسيا كسبت 20 مليار دولار شهريا في 2022 رغم العقوبات

أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية

اليابان تعتزم تقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى سبل تجاوز الأزمة السياسية

الكرملين يعلق على موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

استشهاد سوري وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة في درعا

ما الذي حمله الوفد الأمريكي الذي عزّى محمد بن زايد بوفاة خليفة؟

بوتين: سياسة الدول الأوروبية في مجال الطاقة 'انتحار اقتصادي'

حماس: تصريحات بينيت بشأن إطلاق يد جيشه تكشف نيته بتصعيد عدوانه