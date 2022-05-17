الرئيس الإيراني يوعز ببناء 118 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء البلاد 

العالم - إيران

وأوضح رئيسي في الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للإسكان اليوم الثلاثاء، أن بناء مليون وحدة سكنية على الأقل في العام ومعالجة هموم الشعب حاجة ماسة للمجتمع وكذلك هو وعد حكومي وواجب قانوني، وقال: التسهيلات والقدرات اللازمة لتحقيق أهداف النهضة الوطنية للإسكان يتم توفيرها بالكامل، ولكن يجب أن تدار هذه القدرات بشكل صحيح وتوضع موضع التنفيذ.

وفي إشارة إلى قانون بناء الوحدات السكينة، وجه الرئيس الإيراني جميع الهيئات والمؤسسات بالتعاون في تحقيق أهداف النهضة الوطنية للإسكان، وأضاف: في الأشهر الثمانية الماضية، تم اتخاذ إجراءات جيدة لتنفيذ هذا القانون وهو أمر ضروري ولكنه ليس كافيا.

وأوضح رئيسي أن خطة الحكومة الإيرانية لبناء 4 ملايين وحدة سكنية تتطلب جدية ومساعي جميع أجهزة الدولة، وقال: يجب على القائمين بتحقيق بهذا الوعد أن يتمتعوا بروح ثورية وجهادية.

كما أوعز رئيسي إلى المحافظين بتخصيص أراض ووضعها تحت تصرف المؤسسات المعنية خلال شهر وإعلان النتيجة إلى وزارة الطرق وبناء المدن.

وجاء أمر الرئيس الإيراني ببناء 118 ألف وحدة سكنية في 21 مدينة جديدة في إطار النهضة الوطنية للإسكان بالنموذج الإيراني والإسلامي واستخدام الأساليب الصناعية لبناء المساكن الجماعية، وأضاف: أحد المجالات الجادة لتوفير فرص العمل المعرفية هو قطاع بناء المساكن كأحد المحركات الرئيسية لاقتصاد البلاد.

وتابع قائلا: اليوم بالإضافة إلى الخبرات الجيدة الموجودة في العالم في مجال بناء المساكن، تنشط داخل البلاد، الشركات الرائدة في مجال تصنيع المباني وتطبيق الإنجازات المعرفية، والتي ينبغي أن تستخدم هذه القدرات والخبرات لتعزيز صناعة الإسكان، والاستفادة من الإنجازات المعرفية، وتوفير فرص العمل، وخفض تكاليف البناء وتحسين مؤشرات الجودة.

وفي مستهل الاجتماع وصف وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي، النهضة الوطنية للإسكان بأنه مشروع ضخم، وأضاف: خطة بناء 4 ملايين وحدة سكنية ربما تكون أكبر مشروع حكومي، عملية التنفيذ ونتائجها شفافة بالكامل ويمكن مراجعتها وتقييمها.