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تأكيد إيراني عماني على تطوير البنى في مجال الشحن ونقل السلع

تأكيد إيراني عماني على تطوير البنى في مجال الشحن ونقل السلع
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكدت الجمهورية الإسلامية الایرانية وسلطنة عمان ضرورة تطوير البنى التحتية في مجال الشحن والنقل للسلع من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

العالم - إيران

وخلال اللقاء الذي جمع كلا من المدير العام لمنظمة تطوير التجارة الإيرانية "علي رضا بیمان باك" ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني "سعید بن حمود المعولي"، أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل والشحن البحري وكذلك الترانزيت الإقليمي والدولي.

وتقرر في اللقاء أيضا أن تدرج إيران وعمان في برامجهما المستقبلية التعاون المشترك طويل الأمد في هذا الخصوص والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين طهران ومسقط لما يصب في مصلحة كلا البلدين.

كما تقرر في هذا اللقاء تشكيل لجنة عمل مشتركة للنقل والشحن البحري بين الجانبين ودراسة السبل والاليات الفنية والدراسات اللازمة في هذا الخصوص.

جدير بالذكر أن الجانبين شددا أيضا على متابعة المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإدراجها في جدول أعمال لقاء الرئيس الإيراني وسلطان عمان في اللقاء المرتقب بينهما.

وعلى أعتاب الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان فقد وصل مسقط أمس الإثنين وفد إيراني يضم ممثلي 30 شركة من القطاع الخاص وممثلي منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات وسط استقبال المسؤولين العمانيين بينهم المدير العام للتجارة ووزارة الصناعات والتجارة وتنمية الاستثمارات في سلطنة عمان إضافة إلى سفير إيران علي نجفي خوشرودي.

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