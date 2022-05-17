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وسائل إعلام نقلا عن موقع "تايمز أوف إسرائيل": الجيش الإسرائيلي سيجري نهاية الشهر الجاري مناورات عسكرية تحاكي هجوما واسعا على إيران

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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