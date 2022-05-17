الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. كلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تدين عزم واشنطن رفع منظمة صهيونية متطرفة من قوائم الإرهاب

قائد الثورة أدى الصلاة على جثمان العالم الراحل فاطمي نيا

بالفيديو.. انتقادات للمؤسسات الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال لافتقارها للحكمة

كلمة للسيد نصرالله غدا الأربعاء حول الانتخابات وآخر التطورات

تأكيد إيراني عماني على تطوير البنى في مجال الشحن ونقل السلع

مندوب سوريا في الامم المتحدة يدعو لرفع الإجراءات غير الشرعية لمساعدة النازحين