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جبران باسيل: لدينا التكتل الأكبر بالبرلمان ولن نكون لا بأكثرية ولا بمحور داخلي أو خارجي

جبران باسيل: لدينا التكتل الأكبر بالبرلمان ولن نكون لا بأكثرية ولا بمحور داخلي أو خارجي
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية إنه لدينا التكتل الأكبر بمجلس النواب ولن نكون لا بأكثرية ولا بمحور داخلي أو خارجي.

العالم- لبنان

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال باسيل: "كثيرون كانوا يتوقّعون موتنا سياسياً في هذه الانتخابات وهذا الأمر لم يتحقق مضيفا أن الانتخابات بالنسبة لنا وسيلة للعمل أكثر ونحن مستعدّون للعمل مع كل النّاس".

و أوضح باسيل" استخلصنا الكثير من العبر من هذه الانتخابات وانتصارنا ممزوج بحزن على الضحايا ولا سيما ضحايا المرفأ وقلق على المستقبل".

و أكد جبران باسيل: :" لدينا الكتلة والتكتّل الأكبر في المجلس النيابي ونجدّد ومن موقع المنتصر الدّعوة إلى الحوار مع الجميع".

وصرح" بأنه مع الانتصار الوهمي الذي أعلنه البعض أمس شهد سعر الدّولار قفزة كبيرة موكدا أن المال السياسي والانتخابي كان له اثر كبير في الانتخابات".

وقال" إن الدولار تم التلاعب به قبل الانتخابات وبعدها وعلى رأس من تلاعب به حاكم مصرف لبنان".

وفي جانب آخر من كلمته قال باسيل" إن الانتخابات ليس هي بذاتها من يعمل التغيير في البلد موكدا سنكون حلقة الوصل بين كل اللبنانيين".

وأضاف " التزم بالمحاسبة الداخلية واهلنا في جزين سنعمل لاجلهم".

وقال جبران باسيل: في مقابل غبطتنا الكبيرة فاننا سنمثل التيار مباشرة واليوم هو يوم من يقدم اكثر للشعب، نحن اليوم اكبر كتلة نيابية ولكن اليوم ليس يوم المبارزة

و صرح بأنه" لن نستعين بقوتنا النيابية والشعبية بشأن تسمية رئيس الجمهورية وانما نحتكم الى الناس ولدينا استحقاق تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الجمهورية".

وخلص إلى القول:" إن الواقع السني وصل الى مشاركة منخفضة بسبب التشرذم لكننا نقف الى جانبهم".

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