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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
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جبران باسيل: التزم بالمحاسبة الداخلية واهلنا في جزين سنعمل لاجلهم
جبران باسيل: في مقابل غبطتنا الكبيرة فاننا سنمثل التيار مباشرة
جبران باسيل: اليوم هو يوم من يقدم اكثر للشعب
جبران باسيل: نحن اليوم اكبر كتلة نيابية ولكن اليوم ليس يوم المبارزة
جبران باسيل: لن نستعين بقوتنا النيابية والشعبية بشأن تسمية رئيس الجمهورية وانما نحتكم الى الناس
جبران باسيل: لدينا استحقاق تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الجمهورية
جبران باسيل: الواقع السني وصل الى مشاركة منخفضة بسبب التشرذم لكننا نقف الى جانبهم
جبران باسيل: العملية الانتخابية مطعون بها كلها ولن نسكت عن ذلك
جبران باسيل: المال السياسي والانتخابي كان له اثر كبير في الانتخابات
جبران باسيل: الدولار تم التلاعب به قبل الانتخابات وبعدها وعلى رأس من تلاعب به حاكم مصرف لبنان
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-05-2022
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الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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