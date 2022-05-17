عبد السلام: الشعب اللبناني قادر على عبور التحديات بتظافر جهوده

العالم- اليمن

واضاف عبدالسلام في تغريدة على تويتر :ان لبنان وطن المقاومة الفذة والنموذجية، وشعب لبنان بتعاون جميع أبنائه وتظافر جهودهم قادر على عبور المرحلة أيا تكن التحديات.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية اللبنانية اليوم، انه رغم كل الضغوط الغربية والعربية والعبرية من داخل لبنان وخارجه، ورغم كل الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني أن اللبنانيين ما زالوا متمسكين وأوفياء لمحور المقاومة في هذا البلد.

لم تاتي حسابات الحقل الامريكي كما اراد بيدر المقاومة وحلفائها رغم الحملة الشعواء والتضليل الذي مارسته القوى السياسية المدعومة امريكيا وادواتها الاعلامية ليظهر المخاض الانتخابي استفتاءا قويا لخيار المقاومة من خلال كثافة الاقتراع التي سجلت اعلى نسبة بين دوائر لبنان الخمس عشرة.

المراقبون رصدو في نتائج الانتخابات فشلا لمنظومة امريكا في لبنان واخفاقها من بلوغ الهدف الذي رسمته قبل عبر سناريوهاتها الدعائية قبل حصولها .

ومع استكمال النتائج وتثبيتها تكون المقاومة قد اثبتت مرة اخرى انها خيار تمثيلي وازن شعبيا وبرلمانيا ليبدأ مسار المخاضات الاخرى لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ووضع خطة التعافي على سكة التنفيذ انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين بعيدا عن الارتهان واجندات الخارج .