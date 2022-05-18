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فيما تعتبر التصحر مصدر قلق رئيس..

بلاسخارت تدعو قادة العراق للتغلب على الجمود السياسي

بلاسخارت تدعو قادة العراق للتغلب على الجمود السياسي
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أبلغت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بأن التصحر في العراق بات مصدر قلق رئيس، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية التغلب على حالة الجمود السياسي في البلاد.

العالم-العراق

وقالت الممثلة الأممية في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن، إن "العواصف الترابية الحالية تفوق بكثير ما شهده العراق في السنوات الأخيرة".

واضافت أن "العواصف الترابية والرملية الشديدة تدفع العراقيين للفرار بحثا عن مأوى، بل وتتسبب في المرض والموت".

وأكدت بلاسخارت أنه "ما تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة".

وشددت على "أهمية أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية في العراق كي تمضي البلاد قدما وتلبي احتياجات مواطنيها".

وأضافت "العراقيون بانتظار إحراز تقدم من الطبقة السياسية التي تنشغل بمعارك السلطة"، معتبرة أن "الانقسامات في كردستان لقد تعمقت مما أثر سلباً على سكان الإقليم".

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فيما تعتبر التصحر مصدر قلق رئيس.. بلاسخارت تدعو قادة العراق للتغلب على الجمود السياسي

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