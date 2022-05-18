شاهد..تفاعل مواقع التواصل مع نتائج الانتخابات اللبنانية

العالم - هشتاغ

فيما بدات التكهنات حول شكل البرلمان الجديد ومن سيحصل على الاغلبية وكيف ستكون سياسة الحكومة الجديدة في البلاد.



تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الانتخابات اللبنانية بشكل واسع حيث سجلت هاشتاغات عديدة حول الانتخابات ترندنغ في لبنان.



في جو الإنتخابات اللبنانية التي حملت شعارا واحدا من قبل الاحزاب والقوى المدعومة أميركيا، وهو شعار مناهضة المقاومة. برزت تصريحات مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق لشؤون الشرق الادنى "ديفيد شينكر" حول دعم شخصيات واحزاب مناهضة لحزب الله، شينكر وصف قادة الاحزاب المناهضة للحزب بالنرجسيين.



ثمار نشاط "ديفيد شينكر" وأمثاله في الإدارة الأميركية يظهر في لبنان ودول أخرى. وهو الذي أشار صراحة إلى استهداف إيران أيضا بهذه المشاريع التخريبية. فمثلا نرى هذا الفيديو الذي يظهر حافلة وهي تدهس متظاهرين، والعنوان يقول إيران تشتعل ثورة الجياع، وفعلا الحافلة تدهس المتظاهرين كما نرى، والتاريخ الـ14 من أيار مايو عام 2022 أي قبل ثلاثة أيام.



لكن بالتدقيق قليلا في الفيديو، نرى أنه يعود إلىعام 2019 وهو في دولة تشيلي وليس في إيران. كما نرى هنا التاريخ والعنوان تشرين الثاني نوفمبر عام2019. إنها فعلا ثورة حقيقية على طريقة شينكر والإدارة الأميركية.

وتصريحات ديفيد شينكر لقيت تفاعلا من الناشطين على مواقع التواصل.



74 عاما مرت على النكبة الفلسطينية، العالم أحيا ذكرى النكبة بينما كانت بعض الدول العربية تبارك لكيان الإحتلال الذكرى التي تعتبر بالنسبة له ذكرى تأسيس الكيان الإسرائيلي، وشهدت مواقع التواصل تفاعل واسع جدا مع ذكرى النكبة الفلسطينية.



أحيانا تؤدي المشاكل التي يعاني منها مجتمع ما، إلى إطلاق النكات حول موضوع ما للتنفيث عن الاحتقان الذي يعيشه هذا المجتمع، في مصر ساد الحديث في الايام الماضية حول اغماض تمثال ابو الهول الشهير عينيه. فما القصة؟..هذه القضية أثارت ردود أفعال كثيرة من الناشطين معظمها كانت ساخرة من الموضوع.