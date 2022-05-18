تركيا تطالب برفع العقوبات عن شراء'إس 400' مقابل انضمام فنلندا والسويد إلى 'الناتو'

العالم - تركيا

وبحسب "بلومبرغ" فإن تركيا تطالب بالموافقة على إدراجهما في برنامج توريد أحدث المقاتلات الأمريكية "أف 35" ورفع العقوبات الأمريكية الناجمة عن شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مقابل الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "تركيا لم تقدم أي مطالب محددة مقابل دعم منح فنلندا والسويد عضوية الناتو".

وتشير الوكالة إلى أن تركيا لديها أيضا مطالب إلى الولايات المتحدة لشراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" وأطقم الترقية التي تم الحصول عليها مسبقا.

يذكر أن أمريكا أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، وألغت الولايات المذكرة المشتركة بشأن المقاتلات مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.