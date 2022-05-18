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السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو اليوم

السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو اليوم
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

صوت البرلمان الفنلندي الثلاثاء لصالح الانضمام الى حلف شمال الاطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح ارسال الترشيح الرسمي لهذا البلد الى مقر الحلف.

العالم - أوروبا

في ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد الى الحلف الاطلسي بغالبية 188 صوتا مقابل 8 ومن دون امتناع اي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

وكان التصويت بغالبية ساحقة في البرلمان الفنلندي منتظرا لكن النتيجة النهائية فاقت التوقعات.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو للتلفزيون بعد التصويت "انها نتيجة استثنائية، لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة. التصويت واضح، لا مناقشات بعد الاحد، هذا المساء سنوقع رسالة الترشح لعضوية حلف شمال الاطلسي".

بعد هذه الموافقة البرلمانية، تريد هلسنكي ارسال ترشيحها الى مقر الحلف الاطلسي في بروكسل في وقت متزامن مع السويد.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن السويد وفنلندا ستقدمان بشكل مشترك ترشيحهما في مقر الحلف في بروكسل الأربعاء.

وقالت "أنا سعيدة لأننا سلكنا نفس المسار وأننا نستطيع القيام بذلك معًا".

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض كما أعلنت الناطقة باسمه كارين جان-بيار في بيان الثلاثاء.

وقالت الناطقة "سيبحثون ترشيحي فنلندا والسويد للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، والأمن الأوروبي وكذلك الدعم لأوكرانيا".

رسميا، على المرشح لعضوية الحلف إرسال ملفه إلى مقر المنظمة في بروكسل لبدء مفاوضات، وتتطلب الموافقة على الطلب إجماع الأعضاء الثلاثين الحاليين.

وفيما قال الحلف الأطلسي إن البلدين سيكونان "موضع ترحيب"، أثار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكوكا حول احتمال التوصل الى اجماع بدون صعوبة.

فقد عبر عن رفضه منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين، مشددا على أنهما "مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني" الذي تصنّفه تركيا منظمة إرهابية.

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السويد وفنلندا تتقدمان بطلب الانضمام للناتو اليوم

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