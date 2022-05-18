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إيران تصادر سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد وتحتجز طاقم السفينة

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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