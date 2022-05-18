شاهد..سخط مواقع التواصل من "ديفيد شينكر"

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وبرزت تصريحات مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق لشؤون الشرق الادنى "ديفيد شينكر" حول دعم شخصيات واحزاب مناهضة لحزب الله، شينكر وصف قادة الاحزاب المناهضة للحزب بالنرجسيين.



وثمار نشاط "ديفيد شينكر" وأمثاله في الإدارة الأميركية يظهر في لبنان ودول أخرى، وهو الذي أشار صراحة إلى استهداف إيران أيضا بهذه المشاريع التخريبية. فمثلا نرى هذا الفيديو الذي يظهر حافلة وهي تدهس متظاهرين، والعنوان يقول إيران تشتعل ثورة الجياع، وفعلا الحافلة تدهس المتظاهرين كما نرى، والتاريخ الـ14 من أيار مايو عام 2022 أي قبل ثلاثة أيام.



لكن بالتدقيق قليلا في الفيديو، نرى أنه يعود إلى 2019 وهو في دولة تشيلي وليس في إيران.، كما نرى هنا التاريخ والعنوان تشرين الثاني نوفمبر عام 2019. إنها فعلا ثورة حقيقية على طريقة شينكر والإدارة الأميركية.



لقيت تصريحات ديفيد شينكر تفاعلا من الناشطين على مواقع التواصل حيث كتب "الشيخ علي جابر" حول هذا الموضوع مغردا: "ديفيد شينكر يعترف: نحن سرعنا الانهيار المالي للبنان ودعمنا المجموعات المدنية والقوى المعادية للمقاومة ! معركتنا في الانتخابات كانت مع شنكر والشنكيريين وليس مع الدمى الجعاجعة وانتصرنا امام الالغاء".



وغرد "حيدر فقيه" معلقا: "لانه كل شي مفبرك، كل شي مؤامرة، ولسان ديفيد شينكر بالأمس خير دليل".



أما الأكاديمي اللبناني "بيير أبي صعب" فغرد: "ما أسوأ من هذه الأفعى الرقطاء، إلا المحطة التي تستضيفه، وتشركه في النقاش حول الانتخابات اللبنانية، كأي معلق سياسي محلي، وتتركه يصدر الاحكام ويقوم الناس من عليائه، وبتعتبر انها تؤدي عملها المهني".



المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..